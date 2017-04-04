В нижегородском метро спрятали огнетушители за неделю до теракта в Петербурге

По словам источника в метрополитене, противопожарное оборудование было убрано под сиденья в связи с уровнем террористической напряжённости.

Очевидцы сообщили о пропаже огнетушителей из вагонов нижегородского метро. Пассажиры заметили исчезновение противопожарного оборудования неделю назад. На местах, где ранее были расположены огнетушители, остались только следы от креплений. Самих огнетушителей в зоне видимости нет.

Как стало известно Лайфу, незадолго до теракта в подземке Санкт-Петербурга из составов нижегородского метрополитена огнетушители были убраны под сиденья в связи с террористической ситуацией. Как сообщил источник в метрополитене столицы Поволжья, огнетушители визуально располагались в 27 новых вагонах, но после распоряжения службы безопасности были убраны под кресла. Данное мероприятие проводилось с 21 февраля по 31 марта текущего года. По словам источника, при этом ко всем огнетушителям имеется свободный доступ, сиденья не заперты, в случае ЧП пассажиры должны иметь возможность ими воспользоваться.

К слову, пассажиры попытались открыть крышки сиденья и проверить наличие огнетушителей в нескольких вагонах. Но ни одно сиденье открыть не удалось.