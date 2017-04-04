Песков: Любой теракт является вызовом для каждого россиянина, включая президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой теракт является вызовом для каждого россиянина, в том числе и для главы государства. Представитель Кремля добавил, что взрыв, который произошёл в Петербурге во время визита Путина, заставляет задуматься и должен быть проанализирован спецслужбами.

— Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершён в момент нахождения в городе главы государства — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб. Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства, включая нашего президента, — добавил Песков.

По последним данным, при взрыве в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек, более 50 ранено.