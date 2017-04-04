Песков заявил об отсутствии контактов с Киргизией по линии Кремля после теракта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после теракта в метро Санкт-Петербурга в Кремле не было контактов с представителями Киргизии. Отметим, уроженца именно этой республики заподозрили в совершении подрыва. Речь идёт о 22-летнем Акбаржоне Д. Именно его тело, согласно оперативным сведениям, было найдено на месте взрыва в подземке.

По словам представителя Кремля, любые версии о том, кто может быть причастен к совершению теракта, находятся в сфере полномочий следственных органов.

— Следственные органы в данном случае сами выбирают время для обнародования той или иной информации, которая становится известной в ходе следствия. Это не является сейчас прерогативой Кремля, — отметил он.

Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.

Официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов подтвердил в комментарии Лайфу информацию о возможной причастности уроженца страны к теракту в метро.