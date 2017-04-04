Песков: Говорить о кадровых решениях после теракта в Петербурге неуместно

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Песков: Говорить о кадровых решениях после теракта в Петербурге неуместно

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Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным говорить о кадровых решениях в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

— Делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли возможно, целесообразно и разумно, поэтому, естественно, никаких выводов не делалось, — отметил представитель Кремля. — Вопрос о возможных кадровых вопросах и решениях считаю неуместным вообще.

Кроме того, Песков ответил утвердительно на вопрос о том, дал ли президент конкретные поручения по итогам совещания с силовиками в Петербурге. Впрочем, конкретизировать ответ пресс-секретарь главы государства не стал.

Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.

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