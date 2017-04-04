Лавров: Называть теракт в Петербурге местью за Сирию — цинично и подло

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что называть теракт в петербургском метро, жертвами которого стали 14 человек, местью за действия России в Сирии — цинично и подло.

— Что касается рассуждений некоторых СМИ о том, что теракт — это месть России за нашу политику в Сирии... Цинично, подло. Печально, что это не просто выдумка СМИ, но похожими мыслями с мировой общественностью делились некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации [Барака] Обамы, — сказал министр.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".