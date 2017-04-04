Песков рассказал о теме разговора Путина с Трампом

Во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа лидер Белого дома только выразил соболезнования по поводу теракта в Петербурге.

— Это был звонок, который американцы сделали для того, чтобы выразить соболезнование и заявить о солидарности с российским народом, — сообщил Песков.

Песков добавил, что никакие другие темы президенты не обсуждали.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил лидеру России Владимиру Путину после взрыва в петербургском метро, чтобы выразить соболезнования.