Песков рассказал о теме разговора Путина с Трампом

Во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа лидер Белого дома только выразил соболезнования по поводу теракта в Петербурге.
— Это был звонок, который американцы сделали для того, чтобы выразить соболезнование и заявить о солидарности с российским народом, — сообщил Песков.
Песков добавил, что никакие другие темы президенты не обсуждали.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил лидеру России Владимиру Путину после взрыва в петербургском метро, чтобы выразить соболезнования.
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