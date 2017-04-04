Число раненных при теракте в метро Санкт-Петербурга возросло до 61

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Число раненных при теракте в метро Санкт-Петербурга возросло до 61

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Фото: ©РИА Новости/ Александр Тарасенков

По последним данным, при взрыве в петербургском метро пострадал 61 человек. Среди них один ребёнок. Ещё 14 человек погибли.

Люди получили взрывные травмы, повреждения головы и туловища. Состояние двенадцати раненых оценивается медиками как крайне тяжёлое и тяжёлое.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.

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