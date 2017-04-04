СКР: Бомбу в метро Петербурга мог взорвать пассажир

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда.

— Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложено: совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, личность предполагаемого террориста установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нём пока не разглашаются.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек, 61 человек пострадал.