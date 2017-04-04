СКР не разглашает личность предполагаемого петербургского террориста

Ранее в ведомстве заявили, что бомбу мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда.

Следователи установили личность мужчины, подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, однако данные не будут разглашаться в интересах следствия.

— Совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нём пока не разглашаются, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек, 61 человек пострадал.