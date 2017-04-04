Лавров обсудил с главой МИД Киргизии личность петербургского террориста

Уроженца именно этой республики, Акбаржона Д., подозревают в совершении подрыва в метро.

Личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга, стала одной из главных тем переговоров глав МИД России и Киргизии Сергея Лаврова и Эрлана Абдылдаева. Об этом заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства.

— Конечно, этот вопрос обсуждался, — отметил Абдылдаев. — Государственный комитет национальной безопасности уже подтвердил, что, по предварительным данным, террорист-смертник был уроженцем Киргизии, который принял российское гражданство.

При этом принадлежность предполагаемого смертника к группировке ИГИЛ пока остаётся под вопросом, добавил он.

— Нам стоит дождаться результатов той работы, которую сейчас проводят наши спецслужбы, — сказал министр.

Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.

Официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов подтвердил в комментарии Лайфу информацию о возможной причастности уроженца страны к теракту в метро.