Родных пострадавших при теракте в метро из других регионов поселят в "Москве"

В Петербург из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Владимирской области и Белоруссии прибыли родственники пострадавших при теракте в метро. В ближайшее время ГУ МЧС России по Петербургу планирует встретить родных пострадавших из Ярославской, Нижегородской и Новгородской областей, Якутии, Алтайского края и Мордовии.

— Первые члены семей пострадавших из других регионов уже приезжают. Для них зарезервированы места в гостинице "Москва". Всем нуждающимся оказывается психологическая помощь. У города есть все возможности и средства для оказания поддержки и помощи пострадавшим и их семьям, — заверил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Среди пострадавших и погибших в результате теракта, совершённого в Петербурге 3 апреля, жители из 13 регионов России и трёх стран СНГ (Белоруссии, Казахстана, Узбекистана). Об этом сообщили в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.