В Киргизии допрашивают родственников предполагаемого смертника

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В Киргизии допрашивают родственников предполагаемого смертника

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Акбаржон Джалилов.  Фото: соцсети 

Родственников 22-летнего Акбаржона Джалилова, который, по предварительным данным, является исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, вызвали на допрос. Об этом Лайфу сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

Семья Джалилова проживала в в узбекском квартале города Оша, который считается вторым по величине городом Киргизии, население города — порядка 250 тысяч человек.

По предварительным данным, Акбаржон Джалилов занимался непосредственной подготовкой преступления и лично закупал детали для изготовления самодельного взрывного устройства. Именно его тело, согласно оперативным сведениям, было найдено на месте взрыва в подземке.

Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.

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