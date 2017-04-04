Невеста предполагаемого "смертника" рассказала, мог ли он совершить теракт

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Невеста предполагаемого "смертника" рассказала, мог ли он совершить теракт

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Фото: cоцсети

Девушка 22-летнего предполагаемого террориста Максима А. Александра Р. заявила, что не верит в его причастность к взрыву в метро в Санкт-Петербурге. По её словам, она видела своего молодого человека только вчера и ничего подозрительного в его поведении не заметила.

<p>Фото: cоцсети</p>

— Он студент. Был очень хорошим и добрым. Я только видела его вчера. Всё, что пишут и говорят про него, неправда, — рассказала Лайфу Александра.

<p>Фото: cоцсети</p>

Также девушка уточнила, что в данный момент идёт следствие и никаких доказательств его вины на сегодняшний день нет.

<p>Фото: cоцсети</p>

Напомним, в результате взрыва в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек, ранения получил 61 человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Теракт".

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