"Они не придут". Сестра выжившей петербурженки посвятила жертвам теракта стихи

Жительница Петербурга Екатерина Конева во время взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля едва не потеряла сестру. Под впечатлением от произошедшего девушка написала стихотворение, которое выложила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Запись со вчерашнего вечера набрала более 20 тысяч просмотров.
Пальто коричневое светлой дамы
Держало рукавами дочь.
Она смеялась от слов мамы...
Могла ли я тогда помочь?
Могла ли я не пропускать ко входу этих близнецов?
И почему нас уступать заставили слова отцов?..
А дома их иль у метро,
У станции кровавой,
Ждут папа с сыном.
Ждут всю ночь своих сестру и маму.
Они сегодня не придут,
Их вынесут ко входу
— Строки стихов 17-летней Екатерины о трагедии в Петербурге
И как же жить с тем?..
...Выживать!
Про толерантность расскажите
Мальчишке, чья погибла мать.
Как поясняет девушка, чудом не ставшая жертвой трагедии, она должна была в это время находиться в том самом поезде, однако занятия, на которые она направлялась, перенесли в другой корпус.
— Я уже опаздывала на учёбу, учусь на двух площадках — одна на площади Ленина, другая на Удельной. Должна была ехать на Удельную, по синей ветке от "Купчино", но нам изменили площадку. Если бы я поехала на Удельную, то проезжала бы "Технологический институт" и "Сенную" как раз в то время, когда всё случилось. И не знаю, чем бы это закончилось. Мне просто повезло, я как раз опаздывала, — рассказала Лайфу девушка.
Сама Екатерина в беседе с Лайфом добавила: она считает невероятным везением, что с её сестрой всё хорошо, и искренне соболезнует всем пострадавшим.
Отметим, что в Сети появляются и другие стихи в память о трагедии — люди таким образом выражают свои соболезнования родным погибших и слова поддержки.
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