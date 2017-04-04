"Они не придут". Сестра выжившей петербурженки посвятила жертвам теракта стихи

В момент взрыва 18-летняя девушка должна была ехать в том самом вагоне, лишь по счастливой случайности она была вынуждена изменить планы — занятия в её колледже перенесли в другое место. Её 17-летняя сестра посвятила стихотворение памяти жертв трагедии.

Жительница Петербурга Екатерина Конева во время взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля едва не потеряла сестру. Под впечатлением от произошедшего девушка написала стихотворение, которое выложила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Запись со вчерашнего вечера набрала более 20 тысяч просмотров.

Пальто коричневое светлой дамы

Держало рукавами дочь.

Она смеялась от слов мамы...

Могла ли я тогда помочь?

Могла ли я не пропускать ко входу этих близнецов?

И почему нас уступать заставили слова отцов?..

А дома их иль у метро,

У станции кровавой,

Ждут папа с сыном.

Ждут всю ночь своих сестру и маму.

Они сегодня не придут, Их вынесут ко входу — Строки стихов 17-летней Екатерины о трагедии в Петербурге

И как же жить с тем?..

...Выживать!

Про толерантность расскажите

Мальчишке, чья погибла мать.

Как поясняет девушка, чудом не ставшая жертвой трагедии, она должна была в это время находиться в том самом поезде, однако занятия, на которые она направлялась, перенесли в другой корпус.

— Я уже опаздывала на учёбу, учусь на двух площадках — одна на площади Ленина, другая на Удельной. Должна была ехать на Удельную, по синей ветке от "Купчино", но нам изменили площадку. Если бы я поехала на Удельную, то проезжала бы "Технологический институт" и "Сенную" как раз в то время, когда всё случилось. И не знаю, чем бы это закончилось. Мне просто повезло, я как раз опаздывала, — рассказала Лайфу девушка.

Сама Екатерина в беседе с Лайфом добавила: она считает невероятным везением, что с её сестрой всё хорошо, и искренне соболезнует всем пострадавшим.

Отметим, что в Сети появляются и другие стихи в память о трагедии — люди таким образом выражают свои соболезнования родным погибших и слова поддержки.