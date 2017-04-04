К Посольству РФ в Париже несут цветы в память о жертвах теракта в Петербурге

К Посольству России в Париже несут цветы в память о жертвах теракта в метро в Санкт-Петербурге. Возле здания диппредставительства прикрепили надпись: "Сочувствие и солидарность". Недалеко от входа в посольство стоят люди и держат в руках российский флаг.

Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Напомним, 14 человек погибли и 61 ранен в результате взрыва между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Петербурге. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что взрывчатку мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружили после произошедшего.