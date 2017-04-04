"Смертника в шапочке" из Петербурга сняли с самолёта во Внуково

Мужчина, которого первоначально окрестили вероятным организатором теракта в метро Петербурга, покинул Северную столицу. Сегодня утром он на самолёте отправился в Москву, откуда должен был улететь в Оренбург.

Напомним, 3 апреля после ряда публикаций в СМИ петербуржцы объявили настоящую охоту на мужчину. Однако ближе к вечеру он сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что не причастен к теракту. После проверки всех фактов и установления личности он был отпущен.

Позже он взял билет из Санкт-Петербурга во Внуково, чтобы добраться после этого до дома, в другой город. Однако перед самым вылетом уже из Внуково в салон вошли представители ФСБ и вывели его. После этого он был доставлен на ещё один допрос.