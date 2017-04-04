Правоохранительные органы также подозревали, что в качестве потенциальной мишени боевики рассматривали и Волгоград.

По информации Лайфа, ещё в конце декабря правоохранительные органы получили информацию о готовящихся терактах в местах массового скопления в Санкт-Петербурге и в Волгограде. За подготовку терактов разыскивали десять граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туниса. Изначально взрывы планировались в новогодние праздники, но благодаря усилиям ФСБ удалось задержать несколько вербовщиков и членов ИГИЛ* на территории Северной столицы. Однако найти всех причастных к подготовке терактов не удалось.

— Для совершения терактов из Афганистана был направлен лидер ячейки ИГИЛ — боевик по прозвищу Барказ аль-Афгани. Он должен был попасть на территорию Санкт-Петербурга через Черногорию, — рассказал источник Лайфа.

Перед Новым годом спецслужбы подозревали, что террористы выберут в качестве потенциальной мишени наряду с Петербургом ещё и Волгоград.

Спецслужбы за четыре месяца знали о подготовке теракта в Петербурге. В розыске было десять граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туниса. Изначально взрывы планировались в новогодние праздники, но благодаря усилиям ФСБ удалось задержать нескольких вербовщиков Фото: ©РИА Новости/ Анна Волкова

Примечательно, что на следующий день после теракта в метро Петербурга громкое ЧП произошло в соседнем с Волгоградом регионе: в Астрахани расстреляли двоих полицейских и забрали их оружие. Местные власти уже заявили, что нападение было устроено также радикальными группировками.

По данным спецслужб, на территорию Санкт-Петербурга проникли как минимум пять террористов, готовивших в Северной столице взрывы с конца декабря.

— Одна из смертниц, выехавшая в Санкт-Петербург, — 26-летняя гражданка Туниса. Она относит себя к такфиристам. Остальные — граждане СНГ: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, — сообщил источник Лайфа.

ФСБ также разыскивала до теракта сразу несколько боевиков ИГИЛ, которые выехали в Петербург из Сирии через Турцию. Ими были два гражданина Узбекистана, пять граждан Киргизии и двое уроженцев Таджикистана.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами стали 14 человек, 61 пострадал.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.