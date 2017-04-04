Бывший коллега предполагаемого смертника: Он был спокойным и адекватным парнем

Отабек Д. работал с Акбаржоном Джалиловым в конце 2013 года — тогда тот не казался странным и не был религиозным фанатиком.

Акбаржон Джалилов, который, по предварительным данным, был исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, в 2013 году казался своим коллегам, работавшим с ним в суши-баре, адекватным человеком. Такими воспоминаниями поделился с Лайфом Отабек Д.

— Я работал с ним в одной сети суши-баров по разным адресам. Они приходили к нам на помощь, когда у нас была запара. Работал шустро, чётко, всегда на качество его продукта обращал внимание. Спокойный, адекватный был. Странного за ним не замечал, — говорит Отабек.

Он также уточнил, что религиозным фанатиком Джалилов ему тогда не казался.

— Если бы что-то такое было, я бы сразу заметил, — считает мужчина.

Сейчас, как сообщили Лайфу в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии, уже допрашивают родственников Джалилова. По предварительным данным, он занимался непосредственной подготовкой преступления и лично покупал необходимое для изготовления взрывного устройства. Его тело найдено на месте взрыва в подземке.