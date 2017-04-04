На здании правительства Мадрида вывесили флаг России в память о жертвах теракта

На балконе здания правительства Мадрида на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль вывесили российский флаг в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга. Фотографиями с места очевидцы делятся в "Твиттере".

La sede de la @ComunidadMadrid, con la bandera rusa y el crespón negro, en solidaridad tras el atentado ocurrido ayer en San Petersburgo. pic.twitter.com/8eTUOrkHxp — Lorenzo Perez Rojo (@Lorenescfan) 4 апреля 2017 г.

Отмечается, что жители Мадрида также несут цветы к Посольству России в Испании.

Ранее сообщалось, что к Генконсульству России в Нью-Йорке несут цветы и свечи. То же самое — в Париже, Таллине, Лондоне и Москве. Также стало известно, что здание мэрии Тель-Авива подсветили в цвета российского флага в память о погибших при взрыве.