В теракте пострадали 13 студентов Петербургского университета путей сообщения

В результате теракта 3 апреля в петербургском метро пострадали 13 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Десять из них находятся на лечении в больницах Петербурга, трое от госпитализации отказались.

Кроме того, в результате взрыва погибла студентка третьего курса факультета "Экономика и менеджмент" Дильбара Алиева.

Как рассказали Лайфу сотрудники университета, за каждым пострадавшим студентом закреплён свой куратор, также преподаватели ведут работу с их родителями.