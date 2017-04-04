В теракте пострадали 13 студентов Петербургского университета путей сообщения

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В теракте пострадали 13 студентов Петербургского университета путей сообщения

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Фото: © РИА Новости/Виктория Виатрис

В результате теракта 3 апреля в петербургском метро пострадали 13 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Десять из них находятся на лечении в больницах Петербурга, трое от госпитализации отказались.

Кроме того, в результате взрыва погибла студентка третьего курса факультета "Экономика и менеджмент" Дильбара Алиева. 

Как рассказали Лайфу сотрудники университета, за каждым пострадавшим студентом закреплён свой куратор, также преподаватели ведут работу с их родителями.

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