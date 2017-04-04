Сосед родителей Джалилова: Семья общительная и дружелюбная

Сосед родителей Акбаржона Джалилова охарактеризовал супругов как людей общительных и дружелюбных.
— Общаемся регулярно. Семья общительная — все с ними общаются, — дружелюбная. Часто их тут видим. Самого сына давно не видел, — рассказал Лайфу житель киргизского города Ош.
22-летний Акбаржон Джалилов, согласно предварительным данным, подозревается в исполнении теракта в петербургском метро. Бывший коллега молодого человека рассказал, что Джалилов выглядел спокойным и не был похож на религиозного фанатика.
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