Сосед родителей Джалилова: Семья общительная и дружелюбная

Близкие предполагаемого смертника проживают в районе Амир-Тимур в городе Ош, который сам Джалилов покинул в 2011 году.

Сосед родителей Акбаржона Джалилова охарактеризовал супругов как людей общительных и дружелюбных.

— Общаемся регулярно. Семья общительная — все с ними общаются, — дружелюбная. Часто их тут видим. Самого сына давно не видел, — рассказал Лайфу житель киргизского города Ош.

22-летний Акбаржон Джалилов, согласно предварительным данным, подозревается в исполнении теракта в петербургском метро. Бывший коллега молодого человека рассказал, что Джалилов выглядел спокойным и не был похож на религиозного фанатика.