Самолёт во Внуково, в который сел "смертник в шапочке", осмотрели кинологи

Самолёт в аэропорту Внуково, в который успел зайти "смертник в шапочке" (мужчина, которого первоначально окрестили вероятным организатором теракта в метро Петербурга), осмотрели кинологи. На место также вызвали взрывотехников, поэтому "боинг" вылетел в Оренбург с задержкой.

Стоит отметить, что была проведена полная проверка салона самолёта и багажа, а пассажиров вывели на время досмотра борта.

Самого "смертника в шапочке" доставили в отдел полиции, где его допросили ещё раз. Пассажиру ещё раз удалось доказать свою непричастность к теракту.

Напомним, мужчина, которого первоначально окрестили вероятным организатором теракта в метро Петербурга, покинул Северную столицу. Ещё вчера он добровольно явился в полицию и заявил о невиновности. А сегодня утром он на самолёте отправился в Москву, откуда должен был улететь в Оренбург. Уже после посадки в салон вошли оперативники, и в их сопровождении мужчина покинул борт.