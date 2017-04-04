"Питер, надо жить!" Звёзды записали обращение к жителям Петербурга после теракта

"Питер, надо жить!" — в этих трёх словах уместили слова самой искренней поддержки в адрес жителей Санкт-Петербурга, пережившего вчера страшную трагедию, звёзды российского шоу-бизнеса. Акцию, придуманную проектом "Жить" и порталом Лайф поддержали неравнодушные к горю, которое в эти дни переживает вся страна, знаменитости: участница "Евровидения-2017" Юлия Самойлова, певцы Николай Басков и Стас Михайлов, певицы Валерия и Виктория Дайнеко, группы "Иванушки" и "Город 312", телеведущие Ольга Бузова и Алёна Водонаева, звезда "Инстаграма" Айза Анохина, продюсеры Игорь Матвиенко и Яна Рудковская, рэпер Джиган, футболист Павел Погребняк, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и другие популярные артисты. Лайф публикует записанный ими видеоролик, который в считаные минуты начали распространять по социальным сетям все сочувствующие горю жителей города на Неве.