Бомбу на "Площади Восстания" оставил смертник, совершивший теракт в метро

В Следственном комитете назвали имя террориста. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Согласно результатам генетической экспертизы и записям с камер наблюдения, бомбу на станции "Площадь Восстания" в петербургском метро оставил тот же человек, который позже подорвал себя в вагоне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

— Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как уже ранее сообщал Лайф, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии допросил родственников Джалилова. По предварительным данным, он занимался непосредственной подготовкой преступления и лично покупал необходимое для изготовления взрывного устройства.