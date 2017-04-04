Бомбу на "Площади Восстания" оставил смертник, совершивший теракт в метро

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Бомбу на "Площади Восстания" оставил смертник, совершивший теракт в метро

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Фото © REUTERS/Grigory Dukor

В Следственном комитете назвали имя террориста. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Согласно результатам генетической экспертизы и записям с камер наблюдения, бомбу на станции "Площадь Восстания" в петербургском метро оставил тот же человек, который позже подорвал себя в вагоне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

— Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как уже ранее сообщал Лайф, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии допросил родственников Джалилова. По предварительным данным, он занимался непосредственной подготовкой преступления и лично покупал необходимое для изготовления взрывного устройства.

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