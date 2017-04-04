Полиция отпустила "смертника в шапочке", задержанного во Внуково

Мужчина смог снова доказать свою непричастность к теракту в Санкт-Петербурге и опровергнуть подозрения.

Заподозренного в причастности к взрыву сняли с рейса Москва — Оренбург. Ранее он вылетел из Санкт-Петербурга, избегая "славы", обрушившейся на него.

Когда "смертника" вывели, кинологи с собаками обследовали весь самолёт на наличие взрывчатки.

Напомним, что жители Петербурга объявили охоту на молодого человека после ряда публикаций в СМИ с его фотографией. Мужчина сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что непричастен к теракту в метро.