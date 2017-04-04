"Зенит" усилит меры безопасности на матче с "Анжи" после теракта в метро

Петербургский "Зенит" усилит меры безопасности на стадионе "Петровский" во время матча с "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

— В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи. Служба безопасности клуба просит отнестись к этим мерам с пониманием, — говорится в сообщении.

Причины усиления мер безопасности не уточняются, но, судя по всему, это связано со взрывом, прогремевшим 3 апреля в петербургском метро.

Матч "Зенит" — "Анжи" состоится 8 апреля. Начало в 19.00.