В Эрмитаже проверяют всех посетителей в связи с усилением мер безопасности

После теракта в петербургском метро в Эрмитаже усилили меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба музея.

— С учётом существующей обстановки резко усилены меры безопасности в музее, в частности проводится тотальная проверка посетителей, что, безусловно, может вызвать неудобства для гостей музея. Также достигнута договорённость между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в торговых центрах Петербурга. Кроме того, на стадион "Петровский" во время матча "Зенит" — "Анжи" не будут пускать болельщиков с рюкзаками и пакетами.