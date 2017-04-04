Медведев назвал пособников боевиков уродами, которые занимаются промывкой мозгов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал пособников террористов уродами, которые занимаются промывкой мозгов. Так он отреагировал на теракт в Петербурге, добавив, что хоть непосредственный исполнитель погиб, у него, скорее всего, остались помощники.

— Даже несмотря на то, что непосредственный исполнитель теракта, скорее всего, погиб, судя по информации, которой мы располагаем, но такие преступления не готовятся в одиночку. Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт, — сообщил глава российского правительства на встрече с рабочими предприятия "Русагро" в Тамбовской области.

В СКР заявили, что уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов совершил взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. По версии следствия, он также оставил бомбу на "Площади Восстания", но её вовремя увидел и обезвредил сотрудник Росгвардии.