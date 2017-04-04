Командир экипажа вступился перед пассажирами за "смертника в шапочке"

Однако напуганные событиями в Питере люди наотрез отказались лететь с мужчиной в чёрной одежде.

Андрей Никитин вторые сутки пытается улететь к себе домой. После трагедии в метро Санкт-Петербурга фото высокого мужчины с чёрной бородой и тюбетейкой, одетого во всё чёрное, растиражировали многие СМИ как одного из организаторов теракта.

Андрей не стал дожидаться, когда к нему придут полицейские. Как только он увидел, что его разыскивают, подошёл к патрульным и объяснил ситуацию.

По его словам, полицейские отнеслись с пониманием, приняли его объяснения и отпустили. Но пассажиры авиарейса, на котором Андрей пытался улететь в Оренбург из Москвы, не оказались такими же понятливыми.

— Даже командир экипажа пытался убедить людей не высаживать его. Что люди в безопасности, что он прошёл проверку, как и все остальные, — рассказал источник в аэропорту. — Однако люди были непреклонны. Пришлось ему покинуть самолёт.

По словам сотрудников аэропорта, Андрей спокойно воспринял реакцию людей и молча вышел из самолёта.