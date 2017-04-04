СК допросил родственников погибшего в метро уроженца Казахстана

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СК допросил родственников погибшего в метро уроженца Казахстана

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Фото: соцсети

Сегодня в Екатерининском морге города Санкт-Петербурга проходило опознание тел погибших во время теракта в метро.

Сотрудники Следственного комитета допросили родственников подозреваемого 22-летнего Максима Арышева. После допроса все обвинения в адрес погибшего мужчины были сняты.

Близкие приняли решение сегодня забрать тело и транспортировать в Казахстан, где планируется его захоронение.

Напомним, в результате взрыва в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек, ранения получил 61 человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Теракт".

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