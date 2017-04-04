Родственница погибшего при теракте: Найду того, кто это устроил, и сама убью

К стихийному мемориалу, появившемуся у станции петербургского метро "Технологический институт", приходят родственники жертв теракта.

— Я могу сказать одно. Тот, кто этот теракт устроил, — я его найду и сама уничтожу. Всё сделаю для того, чтобы эту мразь найти, — сказала в разговоре с Лайфом родственница одного из погибших в результате теракта.

Как сообщалось ранее, в понедельник около 14:30 в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагоне метро прогремел взрыв. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Теракт". По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек: 11 — на месте взрыва и трое скончались в медучреждениях или при госпитализации. Пострадало 64 человека.