На Эйфелевой башне погасят огни в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербуге

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На Эйфелевой башне погасят огни в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербуге

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Фото: ©REUTERS/Philippe Wojazer

Освещение одной из главных достопримечательностей Франции и Парижа — Эйфелевой башни — погасят сегодня в память о жертвах взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом мэр Парижа Анн Идальго сообщила на своей странице в "Твиттере".

— Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, — написала Идальго.

Отметим, в последний раз освещение Эйфелевой башни отключали совсем недавно, 23 марта, и также в память жертв теракта. В том случае — в Лондоне, где боевик на автомобиле врезался в толпу людей у здания британского парламента.

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