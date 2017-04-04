На Эйфелевой башне погасят огни в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербуге

Освещение одной из главных достопримечательностей Франции и Парижа — Эйфелевой башни — погасят сегодня в память о жертвах взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом мэр Парижа Анн Идальго сообщила на своей странице в "Твиттере".

— Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, — написала Идальго.

Отметим, в последний раз освещение Эйфелевой башни отключали совсем недавно, 23 марта, и также в память жертв теракта. В том случае — в Лондоне, где боевик на автомобиле врезался в толпу людей у здания британского парламента.