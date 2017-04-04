Останки смертника Акбаржона Джалилова показали его родственникам

Сегодня в Екатерининском морге Санкт-Петербурга родственники опознали останки 22-летнего смертника Акбаржона Джалилова, который совершил теракт в метро Санкт-Петербурга. Также у родственников был взят биологический материал для генетической экспертизы для идентификации фрагментов погибшего.

Помимо этого, близкие жертв теракта прибыли в морг и по троим погибшим завершили официальную процедуру опознания.

Список опознанных жертв, погибших во время теракта 1. Максим Арышев, 22 года 2. Дильбар Алиева, 21 год 3. Ирина Медянцева, 50 лет

Останки остальных погибших будут определяться по экспертизе ДНК.