СКР опубликовал список погибших при теракте в Петербурге

Самому молодому погибшему при взрыве в метрополитене Северной столицы даже не исполнилось 18 лет.

Следственный комитет России опубликовал список жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Как отметили в правоохранительном ведомстве, пока что установлены личности десяти человек.

Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996 Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996 Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998 Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966 Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990 Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945 Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991 Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950 Петров Денис Романович, 27.12.1991 Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

В Следственном комитете отметили, что личности ещё четверых погибших можно будет установить только после проведения генетической экспертизы. Криминалисты взяли биологические образцы родственников жертв теракта. Данная мера необходима, потому что идентифицировать останки четверых людей визуально не представляется возможным.

Напомним, во взрыве в метрополитене Петербурга погибло 14 человек, ещё 61 пострадал. В СКР установили, что смертником оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.