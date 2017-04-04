СКР опубликовал список погибших при теракте в Петербурге

Следственный комитет России опубликовал список жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Как отметили в правоохранительном ведомстве, пока что установлены личности десяти человек.
- Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
- Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
- Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
- Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
- Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
- Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
- Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
- Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
- Петров Денис Романович, 27.12.1991
- Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
В Следственном комитете отметили, что личности ещё четверых погибших можно будет установить только после проведения генетической экспертизы. Криминалисты взяли биологические образцы родственников жертв теракта. Данная мера необходима, потому что идентифицировать останки четверых людей визуально не представляется возможным.
Напомним, во взрыве в метрополитене Петербурга погибло 14 человек, ещё 61 пострадал. В СКР установили, что смертником оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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