Чемпион России по рукопашному бою погиб в теракте в Санкт-Петербурге

Во время теракта в метро Санкт-Петербурга погиб 25-летний чемпион города по кикбоксингу и победитель соревнований России по армейскому рукопашному бою Денис Петров. Как стало известно Лайфу, последний год Денис работал тренером по рукопашному бою. Также он выигрывал соревнования. В самой организации, где работал Денис Петров, подтвердили информацию о его гибели.

— Он ехал на тренировку в метро, но так и не доехал. Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее, — рассказала Лайфу коллега погибшего спортсмена Алёна.

Отметим, погибший Денис Петров имел титулы чемпиона России по армейскому рукопашному бою, чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рукопашному бою, был обладателем коричневого пояса по кёкусинкай каратэ, а также воином-спортсменом первой степени.