"Аэрофлот" и "Россия" бесплатно доставят в Петербург родственников жертв теракта

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"Аэрофлот" и "Россия" бесплатно доставят в Петербург родственников жертв теракта

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Фото: ©РИА Новости / Александр Кряжев

"Аэрофлот" совместно с дочерней авиакомпанией "Россия" займутся перевозками родных и близких жертв теракта в Санкт-Петербурге. Родственников погибших бесплатно доставят из населённых пунктов России в Петербург и обратно.

Билеты можно будет выписать в офисах собственных продаж "Аэрофлота" или в любом российском представительстве авиакомпании. Для этого нужно предъявить оригиналы документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт с отметкой в графах "Семейное положение"/"Дети", справки из ЗАГС и других официальных учреждений, регистрирующих браки и рождение детей.

Дата окончания перевозок — 14 апреля 2017 года.

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