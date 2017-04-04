"Аэрофлот" и "Россия" бесплатно доставят в Петербург родственников жертв теракта

"Аэрофлот" совместно с дочерней авиакомпанией "Россия" займутся перевозками родных и близких жертв теракта в Санкт-Петербурге. Родственников погибших бесплатно доставят из населённых пунктов России в Петербург и обратно.

Билеты можно будет выписать в офисах собственных продаж "Аэрофлота" или в любом российском представительстве авиакомпании. Для этого нужно предъявить оригиналы документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт с отметкой в графах "Семейное положение"/"Дети", справки из ЗАГС и других официальных учреждений, регистрирующих браки и рождение детей.

Дата окончания перевозок — 14 апреля 2017 года.