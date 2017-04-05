Немец собирает голоса, чтобы подсветить Бранденбургские ворота в цвета флага РФ

По словам жителя Баден-Вюртемберга Тома Гримма, необходимо почтить память жертв и пострадавших в результате взрыва в Петербурге и подсветить Бранденбургские ворота, как это делалось для других стран.

Немец Том Гримм из Баден-Вюртемберга запустил петицию, в которой призывает подсветить Бранденбургские ворота в цвета российского флага. По словам мужчины, когда происходит какое-то несчастье, ворота всегда подсвещаются, и в случае с трагедией, произошедшей в Петербурге, нельзя делать исключений, иначе скорбь будет лицемерной. Том заявил, что Германия действует по двойным стандартам, чего не должно быть: нужно оплакивать потери всех стран, несмотря ни на какие внешнеполитические разногласия.

Петиция была размещена на Open Petition. Известно, что для кворума нужна подпись 14 тысяч человек.

По словам мужчины, его очень задело то, что в случае с трагедией в метро Санкт-Петербурга ворота не подсветили, как это делалось в ситуации с другими странами. Немец считает, что по отношению к российскому народу необходимо проявить солидарность.

— Надо проявить солидарность к России, гражданам, жертвам и Санкт-Петербургу. Потому что Санкт-Петербург я считаю вратами Европы. Здесь речь идёт о дружбе, солидарности, и я верю в успех. Но моё мнение непопулярно. Если речь идёт об известном (человеке), тогда что-то получается. Я лишь маленький человек. Но я попытался, — рассказал Том, добавив, что разногласия в политике всё только разрушают.

Том Гримм также подчеркнул, что ему всё равно, что подумают люди о его инициативе. Главным для мужчины является то, что он высказал своё мнение.

— Я считаю правильным то, что сделал. Примут ли это люди, посмотрим. Но для меня было важно дать сигнал, — сообщил немец.

Позицию Берлина, объяснившего отсутствие подсветки тем, что Петербург — не город-побратим для столицы, Том считает глупостью. Также мужчина отметил, что ему "несколько стыдно" за политику города в этом отношении, ведь многие считают жителей России друзьями. В пример Том привёл своих русских соседей, с которыми у него сложились хорошие отношения.

— В "Фейсбуке" можно видеть, что многие расстроены тем, что это не делается. Для Турции делается — у нас сейчас есть проблема с Эрдоганом, делается для других стран. Нужно сделать и для России. Мы нормальные люди. Мы считаем русских друзьями, — сообщил житель Баден-Вюртемберга.