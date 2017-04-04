Власти выделят до 50 млн рублей на пособия пострадавшим и семьям жертв взрыва

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым власти выделят до 50 миллионов рублей на выплату единовременных пособий пострадавшим, а также родным погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

— Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей из резервного фонда Правительства России на выплату единовременных пособий, — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Известно, что родные жертв теракта получат ассигнования в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего, 400 тысяч рублей будет выделено каждому пострадавшему, получившему тяжкий вред или вред средней тяжести, 200 тысяч рублей — каждому гражданину, получившему лёгкий вред. Средства также будут выделены на погребение погибших.