Огни Останкинской башни погасят в полночь в память о жертвах взрыва в Петербурге

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Огни Останкинской башни погасят в полночь в память о жертвах взрыва в Петербурге

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В полночь огни Останкинской телебашни погасят в память о жертвах взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.

— В ночь со вторника на среду в 00 часов 00 минут Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге, — говорится в "твиттере" Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ранее мэр Парижа сообщила, что в полночь в память о жертвах произошедшего будет погашено освещение Эйфелевой башни.

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