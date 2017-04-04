Огни Останкинской башни погасят в полночь в память о жертвах взрыва в Петербурге

В полночь огни Останкинской телебашни погасят в память о жертвах взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.

— В ночь со вторника на среду в 00 часов 00 минут Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге, — говорится в "твиттере" Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ранее мэр Парижа сообщила, что в полночь в память о жертвах произошедшего будет погашено освещение Эйфелевой башни.