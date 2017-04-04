Здания Белграда окрасились в цвета флага РФ в память о жертвах взрыва

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Здания Белграда окрасились в цвета флага РФ в память о жертвах взрыва

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Фото: Twitter/Sputnik Србијa

"Палата Албания" и самый высокий городской мост — над полуостровом Ада — в Белграде в знак солидарности с РФ окрасились в цвета российского триколора. Таким образом сербы решили почтить память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

— Мы всем сердцем с теми, кто осуждает терроризм и это бессмысленное насилие, мы хотим заверить наших российских друзей, что все в Сербии и Белграде разделяют боль, которую сейчас чувствует Россия, — цитируют сербские СМИ мэра Белграда Синишу Мали.

Мали также ранее направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и народу России.

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