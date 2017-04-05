В память о жертвах взрыва в Петербурге Эйфелева башня отключила подсветку

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В память о жертвах взрыва в Петербурге Эйфелева башня отключила подсветку

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В столице Франции — Париже — в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге отключили подсветку на Эйфелевой башне.

Отметим, что главная достопримечательность французской столицы часто поддерживает пострадавших от различных трагедий. До этого администрация Эйфелевой башни выступала с поддержкой пострадавших от терактов в Лондоне и Турции, гасила огни в память о жертвах стрельбы в квебекской мечети и в знак поддержки жителей Алеппо.

Аналогичному примеру последовала и Останкинская башня в Москве, которая в полночь также погасила огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро, в результате которого погибло 14 человек, пострадало 68.

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