В память о жертвах взрыва в Петербурге Эйфелева башня отключила подсветку

В столице Франции — Париже — в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге отключили подсветку на Эйфелевой башне.

JUST IN: Eiffel Tower goes dark at midnight in Paris in honor of St. Petersburg subway bombing victims. https://t.co/GeRFVQx2JB — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 4 апреля 2017 г.

Отметим, что главная достопримечательность французской столицы часто поддерживает пострадавших от различных трагедий. До этого администрация Эйфелевой башни выступала с поддержкой пострадавших от терактов в Лондоне и Турции, гасила огни в память о жертвах стрельбы в квебекской мечети и в знак поддержки жителей Алеппо.

Аналогичному примеру последовала и Останкинская башня в Москве, которая в полночь также погасила огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро, в результате которого погибло 14 человек, пострадало 68.