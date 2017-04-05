Во время президентских дебатов во Франции Амон выразил соболезнования россиянам

Кандидат в президенты заявил, что террористы могут нанести свой удар в любом месте.

Экс-министр образования Франции, ныне кандидат в президенты этой страны от правящей Социалистической партии Бенуа Амон в ходе своего выступления на дебатах выразил соболезнования Российской Федерации в связи с произошедшим терактом в метро Санкт-Петербурга.

— Мне бы хотелось выразить свои соболезнования народу России. И сирийскому народу, пострадавшему от химических атак. Всё это говорит о том, что террористы могут нанести удар практически в любом месте, — заявил Амон.

Кандидат в президенты отметил, что главное в борьбе с терроризмом для Франции — "объединение народа общей целью".

Также он заявил, что в случае победы планирует довести расходы на оборону до 2% ВВП к окончанию пятилетнего президентского срока.