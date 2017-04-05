Бастрыкин: По месту жительства предполагаемого террориста проведены обыски

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по расследованию взрыва в метро Санкт-Петербурга. Сообщается, что было точно установлено место жительства предполагаемого террориста.

По словам главы СК РФ, в доме мужчины, который, по данным следствия, является исполнителем теракта в метро, были проведены обыски. Камеры наружного наблюдения также зафиксировали момент, когда подозреваемый выходил из дома с сумкой и рюкзаком.

Также сообщается, что следователи, криминалисты и эксперты подробно анализируют изъятые в ходе следствия предметы и записи с камер.

Напомним, ранее следствие сообщило, что предполагаемым исполнителем теракта является уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.