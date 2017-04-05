Бастрыкин поручил проверить подозреваемого во взрыве в метро на связь с ИГИЛ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания поручил проверить предполагаемого исполнителя взрыва в петербургском метро на связь с ИГИЛ*.

— Александр Бастрыкин дал поручение подробно установить все обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге и проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили, что, предположительно, человеком, совершившим взрыв, был Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии 1995 года рождения.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.