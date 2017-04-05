СК: Тела жертв взрыва в Петербурге начнут выдавать родственникам в среду

По данным Следственного комитета РФ, утром в среду следователи начнут выдавать родственникам тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом стало известно после оперативного совещания о ходе расследования теракта, которое провёл председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— На данный момент установлены личности ещё двоих погибших. Таким образом, только один остаётся неопознанным. Сегодня утром следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших, — говорится в сообщении СК РФ.