СК: Тела жертв взрыва в Петербурге начнут выдавать родственникам в среду

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СК: Тела жертв взрыва в Петербурге начнут выдавать родственникам в среду

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

По данным Следственного комитета РФ, утром в среду следователи начнут выдавать родственникам тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом стало известно после оперативного совещания о ходе расследования теракта, которое провёл председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— На данный момент установлены личности ещё двоих погибших. Таким образом, только один остаётся неопознанным. Сегодня утром следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших, — говорится в сообщении СК РФ.

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