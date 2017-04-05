Washington Post уличила Запад в равнодушии к теракту в Петербурге

Международная общественность и пользователи соцсетей с большой готовностью выражали соболезнования в связи с недавним терактом в Лондоне, атаками в Берлине и Париже, однако не поспешили высказать того же сочувствия российскому народу в связи со взрывом в Петербурге. Такое мнение выразил автор Washington Post Адам Тейлор.
К атаке в России, похоже, отнеслись совсем не так, как к произошедшему в Берлине, даже учитывая большее количество жертв
Журналист WP Адам Тейлор
По словам журналиста, в случае трагедии в Северной столице не приходится говорить о публикации соболезнований с хештегом типа #wearestpetersburg или создании в соцсетях каких-то изображений в поддержку родных погибших и пострадавших.
Автор отметил, что даже президент США Дональд Трамп выразил соболезнования России и назвал взрыв "ужасной вещью" лишь после вопроса журналистов, хотя обычно очень быстро реагирует на происходящие атаки в своём "твиттере".
Washington Post рассказала о равнодушии западных пользователей Сети и властей европейских столиц к теракту в Санкт-Петербурге
Фото: © РИА Новости/Александр Тарасенков
По словам Тейлора, европейские столицы, обычно подсвечивающие достопримечательности в память о жертвах терактов в других странах, не сделали этого в случае с Россией. В пример журналист привёл Брандербургские ворота в Берлине. Власти города после терактов в Турции, Франции, Орландо и Лондоне отдавали распоряжение подсветить сооружение цветами флага государств, однако не сделали этого в память о жертвах взрыва в Петербурге.
Отдельно автор отметил готовность жителей города броситься на помощь пострадавшим и тем, кто оказался в метро или поблизости.
— Люди предлагали бесплатно подвезти пассажиров, приходили на станции сдачи крови. Эта та реакция, которая вызывает гордость — независимо от того, идёт речь о России или Великобритании.
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