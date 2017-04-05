Захарова раскритиковала работу западных СМИ по освещению взрыва в Петербурге

По словам официального представителя МИД РФ, западные СМИ в тех или иных случаях просто фальсифицировали информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некачественными материалы западных СМИ, посвящённые теракту в Санкт-Петербурге. По её словам, зачастую средства массовой информации просто фальсифицировали информацию, поэтому приходилось уточнять СМИ реальную картину.

— Мы вынуждены были звонить в западные средства массовой информации и требовать снять те или иные фотографии, которые просто фальсифицировали информацию, уточнить реальную картину, внести исправления в материалы, потому что мы видели, насколько некачественно освещалась вчерашняя трагедия, — сказала Захарова на церемонии запуска российско-китайского медиапроекта "Это Китай".