КНДР выразила соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Северная Корея выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. О том, что руководство КНДР направило послание российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает газета "Нодон синмун".

— Выражаю глубокое сочувствие и соболезнование президенту и в его лице пострадавшим и семьям погибших, — говорится в сообщении председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.