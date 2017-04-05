КНДР выразила соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Читайте также

КНДР выразила соболезнования в связи с терактом в Петербурге

5551

Фото: © REUTERS/Denis Balibouse

Северная Корея выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. О том, что руководство КНДР направило послание российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает газета "Нодон синмун".

— Выражаю глубокое сочувствие и соболезнование президенту и в его лице пострадавшим и семьям погибших, — говорится в сообщении председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.

За хроникой событий следите в нашей текстовой трансляции

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!