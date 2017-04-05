Дядя подозреваемого в теракте Джалилова не считает его религиозным фанатиком

Дядя подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова заявил в интервью киргизскому порталу 24 kg, что его племянник не был религиозным фанатиком.

Имаджон Джалилов отметил, что его родственник регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам.

Также СМИ приводит слова соседей семьи Джалилова, которые утверждают, что "накануне сообщения о взрыве в Петербурге вся семья исчезла". Однако, по их мнению, Джалиловы были очень положительными и дружными.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что, предположительно, исполнителем теракта в петербургском метро был Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии 1995 года рождения.