Смертник мог взорваться на станции "Петроградская"

По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва подозреваемый зашёл на станцию метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге и долго не решался сесть в вагон.

Предположительно, молодой человек мог определиться со станцией взрыва в последний момент. Именно этим объясняется, что он провёл на нужной ему синей ветке метро Санкт-Петербурга некоторое время. После этого 22-летний Акбаржон Джалилов сел в вагон. На каких станциях выходил смертник — пока не установлено.

Известно, что в вагоне, где произошёл взрыв, молодой человек провёл примерно 10 минут. Бомба взорвалась днём 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

— По камерам наблюдения спецслужбам и следователям дано поручение установить точный маршрут смертника. В вагоне, по данным оперативников, все десять минут Джалилов провёл слева от входа открывания дверей, — сообщил источник.